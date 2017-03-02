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В Акмолинской области учитель физкультуры в одиночку задержал вооруженного грабителя

2 марта 2017, 17:12

Мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции.


В Атбасаре мужчина в одиночку задержал злоумышленника, совершившего разбойное нападение на его дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Как рассказали супруги Каримбаевы Канат и Махаббат, 1 марта примерно в 20.30 часов семья собралась ужинать. В это время одна из их дочек заметила за окном постороннего мужчину и сказала об этом матери. Услышав стук в окно, женщина пошла открывать дверь. На ее вопрос «кто там?» неизвестный попросил позвать мужа. Ничего не подозревая, женщина открыла входную дверь, за которой стоял парень в маске, в руке он держал кухонный нож. Схватив женщину за руку, злоумышленник пытался проникнуть в дом, но последней удалось вырваться и позвать на помощь супруга. Канат Каримбаев, работающий учителем физкультуры в одной из школ Атбасара, не растерялся, и смог обезвредить нападавшего, забрав у него нож. Мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 192 ч.2 УК РК (Разбой), задержанный водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, а в день совершения преступления находился в состоянии опьянения.

Начальником Атбасарского РОВД подполковником полиции Шамсиддином Тубековым направлено ходатайство о поощрении Каримбаева Каната за помощь полицейскими при раскрытии разбойного нападения и задержание преступника.

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