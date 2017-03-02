Журналистов и блогеров будут консультировать по вопросам религии
2 марта 2017, 17:12
В Казахстане появился информационно-консультативный центр по вопросам религии для журналистов и блогеров. Действует он при Ассоциации центров исследования религий в Астане.
Sputnik Казахстан поговорил с главой ассоциации Юлией Денисенко, которая рассказала, почему журналисты зачастую волей-неволей выступают на стороне террористов и почему огромные бюджетные средства, выделяемые на информационную антитеррористическую борьбу, по ее мнению, уходят в никуда.
- Зачем нужно консультировать СМИ и блогеров по вопросам религии?
- В политику по противодействию экстремизму и терроризму изначально были вовлечены СМИ, блогеры, интернет-площадки. И одним из самых действенных способов донесения информации, конечно же, являются средства массовой информации. Но не всегда, к сожалению, информация преподносится качественно. Что я имею в виду под качеством: это не только компетентность в правовом поле, это же очень деликатная тема…
- Есть еще этические моменты…
— Масса этических моментов. Если мы обвиняем какую-то организацию в распространении религиозной розни, ни в коем случае нельзя самим становиться экстремистами и в своих статьях разжигать религиозную рознь. Кроме этических, правовых моментов, есть еще вопрос качественной подачи материала: насколько грамотно и "вкусно" он преподносится. Ни для кого не секрет, что есть государственный заказ на подобные материалы, и к нему относятся довольно формально: те же телепрограммы составляются скучно, не поднимаются никакие по-настоящему злободневные вопросы. Государственные деньги, наверное, уже миллиардами утекли непонятно куда, рейтинг материалов нулевой, никто их не смотрит. Вроде бы и есть эта информационная политика, но ее как бы и нет. Эти вопросы наш центр попытается если не решить, то хотя бы внести свою лепту.
- Какие злободневные вопросы, например?
- Почему сейчас настолько популярны радикальные группы в социальных сетях, сайты экстремистских течений? Потому что у них информполитика поставлена на очень высокий уровень по качеству преподнесения материала с точки зрения маркетинга. И они дают простые ответы на сложные вопросы. Чего, к сожалению, нет в контрпропаганде. Я говорю в общем, а не в частности, ведь есть и хорошие журналистские материалы, но в общем ситуация катастрофическая. Мы отстали. Человек хочет узнать, как решить свою житейскую проблему в сфере религии, а ему говорят: "Давай, подожди со своей проблемой, лучше мы расскажем, как религия несет мир, толерантность". Да, об этом нужно говорить. Но конкретно этому человеку такая информация в этот момент не нужна. Если он не получает ответ из официальных источников, естественно, обратится к деструктивным каналам, радикальным группам.
- Вы упомянули низкое качество создания материалов. Какие типичные ошибки совершаются журналистами?
— Типичные ошибки — это неправильное использование терминологии.
- Например?
- Например, слово "джихад", которое любят употреблять в СМИ под разными видами и соусами. Вообще, понятие "джихад", с точки зрения ислама, не несет под собой никаких посылов к вооруженным столкновениям. Объясню, почему, очень кратко. История Корана делится на мекканский — 87 сур — и мединский — 27 сур — периоды. В мекканский период пророчества не было никаких боевых столкновений мусульман с немусульманами, и пророчество в Мекке несло в себе характер призыва к религии и преодоления трудностей, возникавших на пути призыва. Когда начинаются вооруженные столкновения, в Коране появляется другой термин — "кыталь". Так вот, он означает вооруженную борьбу. И преподнося термин "джихад" с точки зрения вооруженной борьбы, СМИ поддерживают идеологию экстремистов и террористов.
Еще одна типичная ошибка. Допустим, некоторые новые религиозные объединения часто СМИ называют сектами, деструктивными религиозными объединениями, хотя они у нас официально зарегистрированы, имеют большое количество приверженцев. И это не может с их стороны не подвергаться критике, и они абсолютно правы.
- Здесь хотелось бы разъяснений.
— Есть большая разница между деструктивной религиозной организацией и деструктивной деятельностью. Если деструктивной организацией можно смело назвать все запрещенные у нас, вроде "Аум синрикё", оккультные организации, террористические, экстремистские, то разрешенные официально организации я не имею права называть деструктивными. Да, есть отдельные моменты деструктивной деятельности, но это конкретные факты.
- Деструктивность определяется государством?
— У нас нет такого термина "деструктивная организация". Есть запрещенные и разрешенные. Но с точки зрения религиоведческой позиции, законов, норм морали и этики журналистской нельзя эти понятия обобщать. Если мы говорим о конкретном случае разрушения семьи, распространения дезинформации со стороны любого религиозного объединения, то это деструктивная деятельность, которая осуществляется здесь и сейчас. Но нельзя обвинять всех и вся, пока не доказаны эти факты.
- В суде?
— Организация должна быть как минимум признана не соблюдающей законодательство Республики Казахстан. У нас по закону запрещены организации, которые разрушают семьи, занимаются привлечением несовершеннолетних к своей деятельности без согласия родителей, вовлечением через благотворительную деятельность. Но официально за это сами организации ответственность не несли, несли ответственность конкретные физические лица. Поэтому в СМИ тоже нужно эти моменты учитывать.
- Помните историю с "алматинским стрелком"? Появляется человек, который перемещается по городу и стреляет в полицейских. До его задержания и окончания расследования можно ли его называть террористом, а сами его действия терактом? Или надо ждать официальное заявление властей, но учитывайте, что первые заявления будут сделаны до окончания досудебного и судебного следствий, только по результатам которых может быть квалифицировано его преступление.
- В этом плане квалификация преступления — прерогатива правоохранительных органов. И если есть официальное заявление правоохранительных органов, да, вы можете говорить об этом.
- Но они же могут ошибаться.
— Журналист может высказываться, ссылаясь на источник информации. В этом случае он ответственности не несет. - Расскажите, пожалуйста, об Ассоциации центров исследования религий. — Это объединение я возглавляю с 2009 года, с самого основания, оно занимается проблематикой государственных конфессиональных отношений, личных отношений граждан с религиозными объединениями. Это исследовательская, консультативная деятельность, реабилитация, обучение специалистов, различных категорий граждан правовой грамотности, религиозной грамотности. Сфера нашей деятельности огромна. Все консультации предоставляются бесплатно и добровольно.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846958-e639c69dcb2fe43218d03c8ea099112d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...