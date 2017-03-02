Журналистов и блогеров будут консультировать по вопросам религии

В Казахстане появился информационно-консультативный центр по вопросам религии для журналистов и блогеров. Действует он при Ассоциации центров исследования религий в Астане.

Sputnik Казахстан поговорил с главой ассоциации Юлией Денисенко, которая рассказала, почему журналисты зачастую волей-неволей выступают на стороне террористов и почему огромные бюджетные средства, выделяемые на информационную антитеррористическую борьбу, по ее мнению, уходят в никуда.





- Зачем нужно консультировать СМИ и блогеров по вопросам религии?





- В политику по противодействию экстремизму и терроризму изначально были вовлечены СМИ, блогеры, интернет-площадки. И одним из самых действенных способов донесения информации, конечно же, являются средства массовой информации. Но не всегда, к сожалению, информация преподносится качественно. Что я имею в виду под качеством: это не только компетентность в правовом поле, это же очень деликатная тема…

- Есть еще этические моменты…

— Масса этических моментов. Если мы обвиняем какую-то организацию в распространении религиозной розни, ни в коем случае нельзя самим становиться экстремистами и в своих статьях разжигать религиозную рознь. Кроме этических, правовых моментов, есть еще вопрос качественной подачи материала: насколько грамотно и "вкусно" он преподносится. Ни для кого не секрет, что есть государственный заказ на подобные материалы, и к нему относятся довольно формально: те же телепрограммы составляются скучно, не поднимаются никакие по-настоящему злободневные вопросы. Государственные деньги, наверное, уже миллиардами утекли непонятно куда, рейтинг материалов нулевой, никто их не смотрит. Вроде бы и есть эта информационная политика, но ее как бы и нет. Эти вопросы наш центр попытается если не решить, то хотя бы внести свою лепту.

- Какие злободневные вопросы, например?

- Почему сейчас настолько популярны радикальные группы в социальных сетях, сайты экстремистских течений? Потому что у них информполитика поставлена на очень высокий уровень по качеству преподнесения материала с точки зрения маркетинга. И они дают простые ответы на сложные вопросы. Чего, к сожалению, нет в контрпропаганде. Я говорю в общем, а не в частности, ведь есть и хорошие журналистские материалы, но в общем ситуация катастрофическая. Мы отстали. Человек хочет узнать, как решить свою житейскую проблему в сфере религии, а ему говорят: "Давай, подожди со своей проблемой, лучше мы расскажем, как религия несет мир, толерантность". Да, об этом нужно говорить. Но конкретно этому человеку такая информация в этот момент не нужна. Если он не получает ответ из официальных источников, естественно, обратится к деструктивным каналам, радикальным группам.

- Вы упомянули низкое качество создания материалов. Какие типичные ошибки совершаются журналистами?



— Типичные ошибки — это неправильное использование терминологии.

- Например?

