Новые законы в Казахстане повлияли и на уменьшение тюремного населения – Верховный суд

Говоря о последовательном осуществлении правовой реформы в Казахстане, судья Верховного суда Мейрам Жангуттинов на Первой Региональной встрече в Астане, посвященной презентации проекта представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии по улучшению доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию, подчеркнул, что новая законодательная база в стране позволила расширить сферы судебной защиты, сообщает Zakon.kz





По мнению судьи, нормы новых законов повлияли и на уменьшение тюремного населения. Судами больше назначаются наказания, не связанные с лишением свободы , констатирует спикер и подкрепляет это цифрами. К примеру, в прошлом году количество приговоренных к ограничению свободы (9225) лиц превысило количество лиц, осужденных к реальному лишению свободы (8842).





Как известно, в 2016 году Казахстан переместился на 62 позицию в мировом рейтинге тюремного населения. По количеству осужденных на сто тысяч населения приходится 233 заключенных. Это результат проводимой в Казахстане политики по снижению тюремного населения, принятия поэтапных мер гуманизации и либерализации уголовного законодательство и, конечно, результат целенаправленной правоприменительной практики судебных органов, считает судья.





Так, судами республики за 2016 год осуждено всего 8842 лица, или 28 процентов от общего количества осужденных. Для сравнения: в 2015 году осуждено 8054 или, или 25,5 процентов. Рассмотрено материалов об условно-досрочном освобождении в отношении 11 847 лиц, или 71,8 процентов. Отказано в удовлетворении по 2979 лицам, или 25 процентов. Рассмотрено материалов о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении 7692 лица, из них удовлетворено подавляющее большинство – более 60 процентов. Отказано по 2634 представлениям, что составляет свыше 34 процентов.





Торгын Нурсеитова



