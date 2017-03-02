Суд обязал семью Жанны Фриске выплатить более 20 миллионов рублей

Недавно состоялось второе заседание суда по делу о пропавших миллионах, собранных благотворительной организацией «Русфонд» на лечение покойной певицы Жанны Фриске , пишет , пишет журнал Grazia





По результатам слушания, из-за того, что родители певицы не предъявили суду запрошенные выписки с банковских счетов усопшей артистки, членам ее семьи предложили принять обеспечительные меры. То есть родители Жанны должны зачислить сумму в размере 21 633 214 рублей на депозит суда сроком на две недели. В противном случае власти имеют право наложить арест на все имущество погибшей знаменитости.





Несмотря на столь щекотливое положение отец певицы Владимир Фриске отказался от этого предложения и заявил, что в этом деле много запутанных моментов.





«Мы не обязаны это делать. В этом деле многое неясно. И я не понимаю, почему сюда вмешался «Русфонд», который выступал всего лишь посредником. Мы бы и без него собрали деньги на лечение Жанны. Что случилось в итоге? На счет «Русфонда» было перечислено 70 миллионов рублей. Жанне перевели только 25 миллионов рублей из этой суммы, и то это произошло через год! В течение всего этого времени мы возили ее по клиникам за свои деньги. По факту средства попали к ней на карту в тот период, когда ее отправили умирать и дочь находилась в крайне тяжелом состоянии… Конечно, мы надеялись до последнего и верили в чудо. Но что я хочу сказать… Это были деньги Жанны», — цитирует Владимира издание «СтарХит».



