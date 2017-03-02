АО «Казкоммерцбанк» сообщило о подписании меморандума о взаимопонимании в отношении потенциальной сделки по приобретению контрольного пакета его акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

АО «Казкоммерцбанк» («ККБ») объявляет о заключении им 2 марта 2017 г. не имеющего обязательной силы Меморандума о взаимопонимании («Меморандум») в отношении потенциального приобретения АО «Народный банк Казахстана» («Народный Банк») контрольного пакета акций ККБ («Сделка»). Сторонами Меморандума являются, помимо других лиц, Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, ККБ, Народный Банк, АО «БТА Банк» и г-н Кенес Ракишев, крупный акционер ККБ.

Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена Сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной Сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом АО «БТА Банк» перед ККБ.

ККБ подчёркивает, что Меморандум не имеет обязательной силы, и отмечает, что заключение Меморандума не означает совершение Сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определённых отлагательных условий, указанных в Меморандуме.