Актюбинская область будет наращивать сотрудничество с Македонией и Турцией

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики Македония в Казахстане Илией Псалтировым и представителем в РК Турецкого агентства по сотрудничеству и координированию (TIKA) при Правительстве Турецкой Республики Али Ихсаном Чагларменом, передает пресс-служба акима области.





В рамках встречи Бердыбек Сапарбаев проинформировал гостей о предпринимательском и инвестиционном потенциале региона. Главной темой обсуждения стали перспективные направления двустороннего сотрудничества.





В частности, в ходе встречи с послом Илией Псалтировым, были затронуты вопросы дальнейшего развития взаимных экономических и культурных связей Актюбинской области с Македонией. Стороны сошлись во мнении, что есть перспективы взаимодействия в сфере промышленности, в том числе пищевой, фармацевтики и медицины, туризма, в вопросах инвестиционного взаимодействия и укрепления культурных связей.

- Наша область — один из перспективных регионов страны, где создаются все условия для открытия и ведения бизнеса. Мы готовы предоставить ряд проектов, которые будут интересны потенциальным инвесторам и представителям бизнес-сообщества Македонии. Надеюсь, ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию и расширению наших деловых и культурных связей, - обратился к послу Бердыбек Сапарбаев.









В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол республики Македония в РК отметил, что для наращивания сотрудничества необходимо решение некоторых вопросов об упрощении визового режима между странами, и заверил, что готов приложить все усилия для развития связей между Македонией и Актюбинской областью.





Во второй половине дня состоялась встреча акима области с представителем в РК Турецкого агентства по сотрудничеству и координированию при Правительстве Турецкой Республики Али Ихсаном Чагларменом. Отметим, филиалы TIKA на сегодня представлены в 54 странах мира. Аким области ознакомил гостя с конкурентными преимуществами региона и преференциями, предоставляемыми инвесторам.









- Турция - один из приоритетных инвестиционных партнеров как Актюбинской области, так и Казахстана в целом. На территории нашей области функционирует немало совместных предприятий. В январе прошлого года с турецкой компанией «Hemogens Health Care» был подписан договор о строительстве станции скорой медицинской помощи в Актобе. В рамках соглашения в 2016 году было поставлено 16 полностью оборудованных реанимобилей, еще 34 - будут поставлены в 2017 году. Если и другие турецкие инвесторы решат работать в нашем регионе, со своей стороны мы окажем им всю необходимую поддержку, - пообещал Бердыбек Сапарбаев.

В ходе диалога Али Ихсан Чаглармен подчеркнул готовность TIKA к совместной реализации проектов по развитию в нашем регионе малого и среднего бизнеса, перерабатывающей промышленности, повышения квалификации сотрудников в сфере профессионального и технического образования. По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке предложений для дальнейшего сотрудничества.



