Стала известна сумма предполагаемых хищений главным борцом с экстремизмом в Уральске

Он не отработал госзаказ от Управления внутренней политики почти на два миллиона тенге.

В Уральске экс-председателя НПО по борьбе с религиозным экстремизмом подозревают в хищении бюджетных средств. Кайыржан Арыстангалиев не отработал госзаказ от Управления внутренней политики почти на два миллиона тенге. Государственный заказ носил исключительно информационный характер, пишет Уральская неделя





«С мая по декабрь 2015 года Общественное объединение «Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Жаик» должен был проводить мероприятия, где должны были освещаться принципы светской государственной полиции. Однако мероприятия были проведены недобросовестно. В связи с этим мы подали иск в суд на данное предприятие и выиграли его. Сейчас Кайыржан Арыстангалиев возмещает ущерб, причиненный государству. Также общественное объединение «Жайык» внесено в реестр недобросовестных заказчиков», - сказала главный специалист отдела по работе с политическими партиями и НПО Ерген Рахматуллина.





Был ли корыстный умысел в действиях Арыстангалиева выясняет антикоррупционное бюро.





Напомним , в Уральске экс-председателя НПО по борьбе с религиозным экстремизмом подозревают в хищении бюджетных средств.



