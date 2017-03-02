В Швеции мужчин и женщин обяжут служить в армии

Обязательный призыв в армию для мужчин и женщин будет восстановлен в Швеции в этом году. Как заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, соответствующее решение кабмин королевства примет в четверг, а первые повестки 18-летние шведы получат уже в июле этого года , пишет , пишет RG.ru





"Существующая система добровольной службы не отвечает задачам, которые стоят перед нами, поэтому необходимо объявить обязательный призыв, чтобы обеспечить стабильность вооруженных сил, - приводит шведское агентство ТТ заявление министра обороны королевства Петера Хультквиста. - Наш приоритет - создание сильной национальной обороны и более глубокое сотрудничество с другими странами".





План обязательного призыва уже подготовлен. Как ожидается, первые повестки будут направлены шведским юношам и девушкам 1999 года рождения в июле этого года, а отправятся на службу они в 2018 году. При этом добровольная служба в вооруженных силах Швеции по-прежнему будет действовать. По прогнозам шведского оборонного ведомства, благодаря новой политике в 2018 и 2019 годах ряды шведской армии пополнят более 13 тысяч человек.





Напомним, что обязательную воинскую повинность в Швеции отменили в 2010 году. Однако начиная с 2016 года, правящая коалиция объявила о намерении возобновить призыв в армию в связи с новой ситуацией с безопасностью в регионе. Идею поддержала и парламентская оппозиция. Кроме того согласно соцопросам, 72 процентов шведов одобряют идею о восстановлении обязательной службы в армии.



