Трогательные стихи в исполнении Батырхана Шукенова появились в сети
2 марта 2017, 17:59
Запись произведена 6 мая 2014 года, когда Батыр тестировал новый микрофон в своей студии.
Батырхан Шукенов читает стихотворение Кайсына Кулиева «Уходит наше поколение». Запись произведена 6 мая 2014 года, когда Батыр тестировал новый микрофон в своей студии, сообщил Байканов. По его словам, музыкант очень любил поэзию, сообщает КТК.
Также Байканов отметил, что в фонде имени Шукенова, директором которого он является, есть еще много интересного материала, которого пока никто не слышал. Его наберется на целых три альбома, однако средств на их выпуск у Байканова нет.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846968-ceb9a55d9ba02fde724934b25853b885
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...