Трогательные стихи в исполнении Батырхана Шукенова появились в сети

Батырхан Шукенов читает стихотворение Кайсына Кулиева «Уходит наше поколение». Запись произведена 6 мая 2014 года, когда Батыр тестировал новый микрофон в своей студии, сообщил Байканов. По его словам, музыкант очень любил поэзию, сообщает КТК





Также Байканов отметил, что в фонде имени Шукенова, директором которого он является, есть еще много интересного материала, которого пока никто не слышал. Его наберется на целых три альбома, однако средств на их выпуск у Байканова нет.







