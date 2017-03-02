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Трогательные стихи в исполнении Батырхана Шукенова появились в сети

2 марта 2017, 17:59

Запись произведена 6 мая 2014 года, когда Батыр тестировал новый микрофон в своей студии.


Батырхан Шукенов читает стихотворение Кайсына Кулиева «Уходит наше поколение». Запись произведена 6 мая 2014 года, когда Батыр тестировал новый микрофон в своей студии, сообщил Байканов. По его словам, музыкант очень любил поэзию, сообщает КТК.

Также Байканов отметил, что в фонде имени Шукенова, директором которого он является, есть еще много интересного материала, которого пока никто не слышал. Его наберется на целых три альбома, однако средств на их выпуск у Байканова нет.



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