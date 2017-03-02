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Баян Максаткызы прокомментировала предложение Назарбаева по 26-ой статье Конституции

2 марта 2017, 18:03

Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции в прежней редакции.


Актриса, телеведущая и продюсер Баян Максаткызы высказалась о предложении Главы государства Нурсултана Назарбаева оставить 26 статью Конституции РК в прежней редакции, сообщает Zakon.kz.

«Ни для кого не секрет, что общественность активно обсуждает грядущие изменения в Основном законе - Конституции. Меня как члена партии Нур Отан и каждого неравнодушного гражданина страны, особенно волновал вопрос о земле. И сегодня с радостью прочла в новостях, что Президент не только встал на сторону народа по пресловутой 26-й статье Конституции, но и пошел на сокращение своих полномочий. Глава государства отдает 35 своих полномочий правительству и парламенту. Теперь узнаем, чего на самом деле стоят наши министры и депутаты! Браво, Нурсултан Абишевич!», - написала Баян Максаткызы на своей странице в Instagram.

Напомним, Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции в прежней редакции.

Ни для кого не секрет, что общественность активно обсуждает грядущие изменения в основном законе - Конституции. Меня как члена партии Нур Отан и каждого неравнодушного гражданина страны, особенно волновал вопрос о земле. И сегодня с радостью прочла в новостях, что Президент не только встал на сторону народа по пресловутой 26-й статье Конституции, но и пошел на сокращение своих полномочий. Глава государства отдает 35 своих полномочий правительству и парламенту. Теперь узнаем, чего на самом деле стоят наши министры и депутаты! Браво, Нурсултан Абишевич!

Публикация от Bayan Maxatkyzy (@bayanmaxatkyzy) Мар 2 2017 в 2:59 PST


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