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Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

2 марта 2017, 18:16

Сама Ле Пен называет обвинения в ее адрес политическими.


Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен в связи с обвинениями в пропаганде экстремизма и насилия, передает ТАСС

Голосование прошло в ЕП в Брюсселе.

"Таким образом, большинство поддержало снятие иммунитета", - было объявлено в зале ассамблеи после голосования депутатов.

Ле Пен считает обвинения в политическими. Лидера Нацфронта хотели лишить неприкосновенности за инцидент двухлетней давности - в декабре 2015 года она разместила в Twitter снимки убийства заложников боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Теперь парламентарию может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до €75 тыс. Судебное разбирательство может продлиться более года, а с учетом апелляций - и дольше, так что само по себе оно не помешает Ле Пен принять участие в президентских выборах, первый тур которых состоится 23 апреля. По последним опросам, лидирующим кандидатом является Ле Пен, за которой с минимальным отрывом идет лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон.

Ле Пен ранее отмечала, что что 7 мая, то есть во втором туре выборов, французов ждет сюрприз, аналогичный победе Дональда Трампа в США. В случае избрания президентом она обещает незамедлительно начать процесс выхода Франции из состава Евросоюза и НАТО, а также снизить число принимаемых мигрантов и урезать пособия на их содержание.

Вне зависимости от результатов выборов за Ле Пен уже успел закрепиться статус лидера всех евроскептиков в ЕС.

Марин Ле Пен© AP Photo/Jean-Francois Badias


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