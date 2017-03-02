Крупнейшие супермаркеты Алматы заявили, что их шантажируют

В Палату предпринимателей г.Алматы обратились руководители нескольких сетей супермаркетов города. По их словам, некий гражданин Е. Бахытбекулы ходит по торговым центрам и шантажирует предпринимателей , сообщает , сообщает Zakon.kz.





«Охранники компании заметили человека, который ходил по магазину, снимал на смартфон товары и сотрудников. Когда его спросили, что он делает, Е. Бахытбекулы заявил, что нашёл недочёты в нашей работе и потребовал встречи с администрацией супермаркета. Руководству он стал угрожать, что напишет жалобу в контролирующие органы и прокуратуру. И если супермаркет не хочет проблем, ему необходимо сотрудничать с неким Информационным агентством потребителей», - рассказывает руководитель контроля качества одного из супермаркетов.





Как выяснилось ревизор - доброволец обошёл практически все супермаркеты Алматы. И во всех торговых центрах Е. Бахытбекулы получил отказ. Вскоре в три супермаркета нагрянула проверка Департамента по защите прав потребителей. На два торговых центра санэпидемиологи наложили штраф. Ещё одному магазину выписали разъяснение. Как выяснили юристы Палаты предпринимателей, сотрудники Департамента по защите прав потребителей наведывались в супермаркеты по обращению той самой организации, которая называет себя Информационным агентством потребителей. Более того, между Департаментом и агентством был заключён меморандум о сотрудничестве.





Эксперты Палаты предпринимателей вынесли проблему на Совет по защите прав предпринимателей. В нем приняли участие представители прокуратуры, независимые юристы и общественные деятели. Сюда же пригласили сотрудников Департамента по защите прав потребителей и само ТОО «Информационное агентство потребителей. Как оказалось, агентство поспешило уволить нерадивого работника и сославшись на этот факт посчитало вопрос с супермаркетами решённым. Ответ пришлось держать санэпидемиологам.





«Это агентство написало в Департамент заявление о нарушении прав потребителей. Согласно закону , при поступлении обращений от юридических и физических лиц, мы должны это обращение отработать. Меморандум с общественными организациями был составлен в 2014 году. Мы хотели через их ресурсы проводить разъяснительную работу. О том, что сотрудник агентства использует соглашение в корыстных целях мы не знали. После обращения Палаты предпринимателей этот меморандум был расторгнут», - объяснил заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей Мурат Биржанов.





Директор Палаты предпринимателей г.Алматы Юрий Тлеумуратов подчеркнул, что количество проверок бизнеса за последний год увеличилось в 7 раз. Лидером по количеству проверок остаётся Департамент по защите прав потребителей.





«Ревизии отнимают время у бизнесменов. Несколько сотрудников компании вынуждены полностью оторваться от работы и сопровождать проверяющих. А зарплату все эти контролёры получают из бюджета. Это не выгодно никому. Тем более, что по статистике в половине случаев проверяющие не нашли никаких нарушений», - сказал Юрий Тлеумуратов.





Члены Совета по защите прав предпринимателей отметили, что всевозможных обществ по отстаиванию прав потребителей стало очень много. При проверке некоторых заявлений выясняется, что людей, которые указаны в жалобе в качестве пострадавших, вообще не существует. Проблему можно решить на законодательном уровне, запретив госструктурам делегировать свои полномочия контроля другим организациям, тем более коммерческим.



