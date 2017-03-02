В Иране депутаты ратуют за перенос столицы

Законопроект о переносе столицы из Тегерана был утвержден парламентом еще в декабре 2013 года.

73 депутата Меджлиса (парламента) Ирана обратились к Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи с призывом перенести столицу из Тегерана в другой город, передает Анадолу.

При этом депутаты акцентировали внимание на неблагоприятном состоянии окружающей среды, автомобильных пробках и большой плотности населения в Тегеране.

Законопроект о переносе столицы из Тегерана был утвержден парламентом еще в декабре 2013 года, но так и остался на бумаге.

Кроме того, депутат Абульфазл Абутураби напомнил о пожаре в одном из бизнес-центров Тегерана, унесшем в январе текущего года жизни 26 человек. «Этот пожар является наглядным свидетельством того, что в сфере градостроительства в Тегеране существуют проблемы», - сказал Абутураби.

По его словам, Верховный лидер Ирана не уделяет должного внимания указанному вопросу.