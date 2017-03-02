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Расследованием убийства 11-летнего Оркена Азаматулы займется ДВД Алматинской области

2 марта 2017, 19:15

Расследование поручили следователям Следственного управления аппарата ДВД Алматинской области.


Уголовным делом об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы будет заниматься областной департамент внутренних дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Расследование поручили следователям Следственного управления аппарата ДВД Алматинской области. Они проведут по уголовному делу все необходимые следственные мероприятия и экспертизы.

Напомним, 19 января в полицию обратилась бабушка Оркена, сообщив о его исчезновении. Спустя три дня было обнаружено тело мальчика со следами насильственной смерти.

Выяснилось, что ребенка убила приемная мать, соучастниками были ее дети.

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