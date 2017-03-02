Развитие бизнеса в селе придаст импульс экономике всей Алматинской области - Баталов

Аким Алматинской области Амандык Баталов провел выездное совещание в новом формате, на котором были определены приоритетные направления развития социальной сферы региона сообщает корреспондент Zakon.kz. В ходе мероприятия глава региона обратил внимание на развитие массового предпринимательства в области. Для этого из бюджета на микрокредитование население выделено 4,7 миллиарда тенге. Из которых 3,7 миллиарда тенге направлены для поддержки сельских предпринимателей.

"Целевые средства, выделяемые из бюджета, должны обеспечить конкретный рост в данной сфере. Недавно по местному телевидению показали сюжет о предпринимателях, которые реализовали свои проекты. Нам необходимо провести широкую пропаганду данного механизма, чтобы все, кто хочет открыть свой бизнес, знал, как получить государственную поддержку", - отметил Амандык Баталов.

Кроме того, был озвучен вопрос сбыта товаров и продукции предпринимателей. В этой связи Амандык Баталов поддержал идею управления координации занятости и социальных программ Алматинской области о проведении специализированной ярмарки продукции предпринимателей, получивших микрокредиты в рамках программы "Дорожная карта занятости - 2020".

- Еженедельно в регионе проводятся ярмарки сельхозпроизводителей, имеются коммунальные рынки. Поручаю выделить в них специальные ряды на бесплатной основе, чтобы предприниматели, начавшие свой бизнес в рамках данной программы имели возможность реализовать свои продукции, - подытожил Амандык Баталов.