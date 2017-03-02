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В Алматы ревнивца наказали за поджог автомобиля жены

2 марта 2017, 19:40

Мужчине ограничили свободу на три года.


В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который поджег машину своей жены, передает Zakon.kz.

Судом установлено, что 24 декабря 2016 года около 01:00 на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Маметова подсудимый, увидев автомашину своей жены, стал её преследовать.

Приехав во двор дома и увидев, как из машины жены вышли знакомые двое мужчин, от ревности, купив в АЗС бензин в пятилитровую бутыль, облил автомобиль бензином и поджег её. Сумма ущерба составила 2,3 млн тенге.

В суде мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Его супруга в суде сообщила, что причиненный ущерб ей возмещен в полном объеме и она не имеет к мужу никаких претензий, просила суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда ревнивец признан виновным и, применив закон «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием государственной независимости Республики Казахстан», ему окончательно назначено наказание в виде ограничение свободы на 3 года.


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