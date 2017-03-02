В Костанае за содействие наркомафии осудили оперативника из УВД

Процесс провели в сокращённом порядке, так как подсудимый вину признал полностью, не оспаривал собранные доказательства своей вины и не настаивал на их исследовании.

Каким образом от деятельности преступной группы получал выгоду бывший полицейский, выяснилось в суде Костаная, пишет «Алау».

Айдос Байтурсунов в 2011-ом — 2012 годах служил в звании сержанта на должности оперуполномоченного оперативно-поискового отделения в криминальной полиции УВД Костаная. Согласно материалам уголовного дела, которое рассмотрели в городском суде №2, именно в этот период он и нарушил закон.

Обвинялся он в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном в интересах преступной группы. Байтурсынов достоверно знал о деятельности ОПГ, позже прозванной «костанайской наркомафией», но не пытался ей препятствовать, а решил извлечь для себя выгоду.

«За неисполнение своих должностных обязанностей и оказание содействия преступной группе, предложил члену преступной группы Середенковой передавать ему денежные вознаграждения. В свою очередь Середенкова, находясь в зависимом положении, понимая, что Байтурсунов может препятствовать её преступной деятельности, на данное предложение согласилась», — сказано в тексте обвинения.

В феврале 2012-ого года Байтурсунов получил от Середенковой 3 тысячи тенге. Были у него встречи и с другими наркотороговцами. В общем, с членов преступной группы за неполный год полицейский получил более семидесяти тысяч тенге и немного наркотиков.

Процесс провели в сокращённом порядке, так как подсудимый вину признал полностью, не оспаривал собранные доказательства своей вины и не настаивал на их исследовании. Это, как и наличие у Байтурсунова малолетней дочери, суд признал в качестве смягчающих вину обстоятельств. Отягчило вину то, что своими преступными действиями бывший полицейский нарушил принятую им присягу. Суд приговорил Байтурсунова признать виновным.

«Назначить наказание по статье 307 части 4 УК РК в редакции 1997-ого года в виде 4-х лет лишения свободы, с лишением права работы в правоохранительных органах, сроком на 6 лет, с конфискацией имущества, являющегося собственностью осужденного, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья Батырбек Кудабаев.

Подсудимый не преминул возможностью воспользоваться правом попросить об амнистии. Это требование было удовлетворено и наказание за совершение тяжкого коррупционного преступления было сокращено на одну четвертую часть. То есть, арестованный в зале суда бывший полицейский отправился в места лишения свободы на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в начале февраля в этом же суде назначили наказание ещё одному пособнику «наркомафии».