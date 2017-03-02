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Компания-арендатор подтвердила захват турецкого судна в Ливии

2 марта 2017, 20:20

Судно захватили обычные бандиты.


Турецкая компания Unitrade, которая является арендатором нефтяного танкера Haci Telli, подтвердила РИА Новости захват судна у берегов Ливии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что по прибытии танкера, принадлежащего турецкой компании Transpasifik Denizcilik, в ливийский порт Зуара, на его борт поднялись шесть вооруженных людей и заявили, что задерживают корабль. Часть экипажа, а именно — 11 человек — были захвачены в плен и удерживаются на некоем судне, стоящем на якоре в двух морских милях от порта. По данным СМИ, арендатор судна задолжал ливийскому порту порядка 433 тысяч долларов за ранее приобретенную нефть.

"На борт танкера поднялись вооруженные люди, которые представились как охранники – это обычная процедура при входе в этот порт. Они стали требовать у экипажа какие-то деньги. Сейчас они удерживают наших моряков. Никакого долга за нашей компанией нет, мы бы не выпустили судно в этот порт при наличии долга. Судно захватили обычные бандиты", — сказал представитель компании.

По его словам, состояние удерживаемых членов экипажа хорошее, захватившие судно люди не применяют к ним никаких мер воздействия. В Ливию направлены представители компании-судовладельца для урегулирования инцидента.

Фото © AFP 2017/ Bulent Kilic


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