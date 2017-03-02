Народный банк намерен выкупить контрольный пакет акций Казкоммерцбанка

Народный банк оценивает потенциальную сделку с учетом соблюдения интересов своих акционеров и других заинтересованных сторон Народного банка.

АО «Народный Банк Казахстана» заявило о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании в отношении потенциальной сделки по приобретению Народным банком контрольного пакета акций АО «Казкоммерцбанк» (ККБ), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ.

Отмечается, что сторонами меморандума являются, среди прочих: Правительство РК, Национальный банк РК, Народный банк, ККБ, АО «БТА Банк» и Кенес Ракишев (являющийся крупным акционером ККБ).

«Меморандум описывает основные принципы потенциальной сделки, действия по ее осуществлению, а также порядок участия государства. Меморандум является необязывающим, и любая потенциальная сделка может быть осуществлена только после проведения Народным банком и Национальным банком Республики Казахстан стандартной комплексной проверки, окончательного согласования ее условий между сторонами, а также получения соответствующих внутренних, корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения иных предварительных условий», - сообщили в пресс-службе.

Народный банк оценивает потенциальную сделку с учетом соблюдения интересов своих акционеров и других заинтересованных сторон Народного банка.

«Таким образом, любые возможные решения о приобретении акций ККБ будут приниматься в соответствии с международными стандартами, международными правилами, относящимися к листингу глобальных депозитарных расписок Народного банка на Лондонской бирже и законодательством Казахстана, только после получения удовлетворительных результатов комплексной проверки (due diligence), проведения всех надлежащих процедур и в соответствии с принципами совершения любой будущей сделки на рыночных условиях и в соответствии с принципом справедливости рыночной стоимости», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Национального банка РК, «в соответствии с меморандумом АО «Народный банк Казахстана» имеет намерение выкупить пакет акций АО «Казкоммерцбанк».

«В свою очередь, для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций АО «Казкоммерцбанк» Правительство РК и Национальный банк РК имеют намерение оказать финансовую поддержку путем выкупа АО «Фонд проблемных кредитов» проблемных активов. Ранее Национальный банк РК был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», - сообщили в пресс-службе финансового регулятора.