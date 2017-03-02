Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан стал отцом

У капитана ФК «Кайрат» Бауыржана Исламхана родился сын. Об этом передает корреспондент МИА "Казинформ".

«Радостное событие произошло сегодня, малыш родился ростом 51 см и весом 3,2 килограмма. Новорожденному пока не дали имени, малыш стал первым ребенком в семье Исламхана», - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, известный футболист Бауыржан Исламхан вступил в законный брак в конце ноября 2015 года. Его супругой стала Еркежан Талгатбекова, свадьба проходила в Таразе. В ноябре 2016-го Исламхан был признан лучшим футболистом чемпионата РК. Соответствующий опрос был проведен среди главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги.