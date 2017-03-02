Подозреваемой в избиении сына жительнице Актау вернули ребенка

.Об этом рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе Актауского городского отдела образования

Досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК продолжается, сообщили в ДВД Мангистау. До окончания расследования семья находится под контролем полицейских и органов опеки. Об этом рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе Актауского городского отдела образования, пишет "Лада".

В Центре адаптации несовершеннолетних четырехлетний мальчик провел три дня. Комиссия, в состав которой вошли врачи, полицейские, специалисты из отдела опеки, приняла решение вернуть ребенка матери.

- Ребенка поместили в Центр адаптации для несовершеннолетних 13 февраля, заседание комиссии прошло 15 февраля. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка не выявлено следов избиения. Принято решение вернуть ребенка матери. До суда мы будем держать эту семью под контролем, - отметила Гульмира Исмаилова.

Досудебное расследование в отношении матери ребенка по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью), как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, не завершено. По окончании расследования материалы передадут в суд. Как рассказали в ДВД Мангистау, если вину женщины докажут, ее лишат родительских прав.

Напомним, о криках ребенка, раздающихся за стеной, рассказали соседи 50-летней женщины. В отношении матери начали досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК.

Мальчика определили в Центр адаптации несовершеннолетних, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Александр Муха, руководитель общественного объединения «Мейерим» и центра помощи несовершеннолетним жертвам и свидетелям преступлений, прокомментировал аудиозапись, предоставленную соседями женщины, и выразил мнение, что голос на записи принадлежит матери, а не ребенку.

На фото Гульмира Исмаилова. Фото Кадырбека Айдар улы