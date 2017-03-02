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Джиджи Хадид появится на обложке первого Vogue Arabia

2 марта 2017, 21:25

Vogue представил два варианта обложки первого номера - на арабском и на английском языках.


В марте выйдет первый номер журнала Vogue Arabia, который будет продаваться в странах Ближнего Востока, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, передает Русская служба ВВС.

Журнал сообщил, что на обложке первого номера арабской версии будет модель Джиджи Хадид, у которой есть палестинские корни. Хадид написала в своем "Инстаграмме", что появление на первой в истории обложке Vogue Arabia значит для нее "целый мир".

Vogue представил два варианта обложки первого номера - на арабском и на английском языках. На них также две разные фотографии Хадид. На обеих фотографиях на модель накинут расшитый платок, закрывающий половину ее лица.

Главным редактором журнала стала принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз, которая приходится женой саудовскому принцу. Она известна своим увлечением модой и владеет сетью бутиков в Саудовской Аравии.

В целом реакция в социальных сетях на публикацию фотографий была довольно положительной. Однако некоторые пользователи советовали в дальнейшем использовать арабских моделей.

Vogue уже обвиняли в расовой дискриминации. Ранее модель Карли Клосс извинилась в "Твиттере" за участие в фотосессии для журнала, в которой белую модель представили в образе гейши. Клосс выразила сожаление в связи с тем, что участвовала в фотосессии, которая не учитывала разницу культур.

Vogue Arabia стал 22-й версией журнала, которая выпускается в мире. Сейчас уже запущен сайт Vogue Arabia, который выходит на английском и арабском языках.



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