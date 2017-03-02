Сирийская армия при поддержке ВКС завершила взятие Пальмиры

Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пальмира, древний город и центр культуры поздней античности, находился под контролем боевиков группировки "Исламское государство" с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила город в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС.

В декабре Пальмиру вновь захватили террористы. Бойцы сирийской армии и отряды союзного ополчения вели наступательную операцию при поддержке авиации, постепенно вытесняя экстремистов из города.

Уходя из Пальмиры, боевики заминировали дороги и здания. Как передает корреспондент РИА Новости, бойцы сирийской армии осматривают развалины древнего города и ищут взрывные устройства, чтобы их разминировать. Взрывом полностью разрушена центральная часть сцены амфитеатра Пальмиры. Вдоль некоторых развалин и колон военные обнаружили кабели. По их словам, они предназначались для взрывчатки, которую террористы намеревались, отступая, привести в действие, но не успели.

На въездах в город правительственные войска приступили к возведению оборонительных сооружений. На северных окраинах Пальмиры отряды спецназначения армии продолжают ликвидировать очаги сопротивления террористов, слышны редкие очереди крупнокалиберных пулеметов и автоматов.

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