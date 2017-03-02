В ЮКО намерены реализовать новые инициативы в сфере образования

Сегодня аким Южно-Казахстанской области встретился с Министром образования и науки РК Ерланом Сагадиевым. В ходе встречи, стороны обсудили вопросы реализации государственной программы развития образования и науки, в рамках реализации Послания Главы государства, а также были затронуты основные направления в сфере образования

В свою очередь, Е.Сагадиев отметил о проводимых министерством реформах, разработки базовых учебников.

«В нашей стране особое внимание уделяется сфере образования, внедряются новые современные требования. С помощью этих мер, в ближайшее время мы достигнем ожидаемых стандартов в системе образования Казахстана. Одно из новшеств – электронный портал. В свою очередь, это освободит учителей от бумажной рутины. Кроме того, запущена образовательная онлайн-платформа BilimLand.kz, где ученики смогут подготовиться к ЕНТ и другим экзаменам. Особое внимание будет уделяться оснащению школ интернетом и интерактивными досками», - сказал Ерлан Кенжегалиевич.

Вместе с тем, с этого года Министерство образования и науки РК разработало новые правила аттестации учителей общеобразовательных школ. Кроме того, в детских садах, школах, колледжах и вузах, стали применяться новые подходы к системе оценки рисков в рамках государственного контроля.

Стоит отметить, что в Южно-Казахстанской области самое большое количество учащихся. Ежегодно, в области количество учащихся в школах увеличивается на 30 тысяч. В среднем рождается около 80 тыс. детей. В связи с этим, в регионе возникает дефицит школ.

«В общей сложности, в области функционирует 1021 школа. В ближайшие пять лет мы планируем построить 205 новых школ. На сегодня, нашей общей задачей является реализация Послания Главы государства. В этой связи, совместно с министерством образования и науки, мы намерены выполнить предстоящие реформы. Я всегда готов поделиться знанием и опытом в этой сфере», - сказал Жансеит Кансеитович.

Наряду с этим, в рамках программы «Балапан», охват детей дошкольными организациями в возрасте от 3 до 6 лет будет решен путем государственно - частного партнерства. Благодаря этой инициативе, в ближайшие три года планируется достичь 100-процентного охвата детей дошкольными учреждениями.

В завершении встречи, стороны договорились совместно решать проблемные вопросы в сфере образования.