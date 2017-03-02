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Янукович опроверг сообщения о своём разводе

2 марта 2017, 22:36

В пресс-службе заявили, что немецкая газета распространила не что иное, как свои домыслы.


Виктор Янукович не разводился со своей женой Людмилой, с которой прожил в браке более 40 лет. Об этом сегодня заявили в пресс-службе экс-президента Украины. Таким образом опровергнуто сообщение немецкой газеты Spiegel о том, что якобы теперь Янукович живёт с сестрой своей бывшей кухарки.

— В интервью шла речь о том, что "…перед группой наёмников была поставлена задача в ночь с 21 на 22 число убить президента Украины и его гражданскую жену…", но иных слов о семейном положении Виктора Януковича в интервью сказано не было, — цитирует РИА "Новости" письмо пресс-службы Януковича главному редактору Spiegel.

— Соответственно, утверждения в вашей статье о семейном положении Виктора Януковича являются не более чем вашими домыслами, — говорится в письме.

Фото: ©РИА Новости/Сергей Пивоваров


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