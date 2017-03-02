Под Алматы при строительстве школы рухнула конструкция

В Алматинской области на одной из строительных площадок, где несколько месяцев усиленно возводят новую школу, на двух рабочих рухнула многотонная металлическая конструкция, передает телеканал КТК.

Лишь чудом обошлось без жертв. Как выяснялось, не устоял один из пролетов сооружения. Сейчас рабочие принялись ее восстанавливать.

Инцидент, как говорят строители, произошел на площадке накануне вечером. Десятки рабочих устанавливали опалубку на одном из пролетов новой многофункциональной школы в селе Шалкар. Спустя час многотонная конструкция рухнула.

Жантлек Толегенов:

- Вчера мы залили бетон тут где-то, наверное, кубов 135, и вся конструкция мгновенно пошла вниз. Под ней остались двое рабочих. Я знаю, что у одного вывих ноги, а у второго вроде ушиб спины. Точно не знаю, но мы их вытащили оттуда и направили в больницу.

Двоих пострадавших, как стало известно, врачи уже отправили домой. Сами строители не исключают, что причиной ЧП могли стать неверные расчеты проектировщиков. Общеобразовательное учреждение возводят ударными темпами.

Жантлек Толегенов:

- Те, кто был здесь, говорят, что вот эти трубы вылетели, и поэтому упала. Она, наверное, просто не выдержала такого большого веса. Сейчас говорят, что и на первом этаже треснула одна колонна, уже сейчас можно сказать, что школа аварийная.

После случившегося на объект стараются никого не пускать. На месте обрушения сейчас усиленно идут восстановительные работы и разбор завалов. Строители боятся, что повторную работу им никто не оплатит.

Онгирис Кубеев:

- Мы пошли и о случившемся сказали прорабу. Он нам ответил, что делайте и все, восстанавливайте, но зарплату получите только за один месяц, а возводить такую конструкцию нужно почти месяц. Получается, я теперь должен сидеть без денег? Здесь моей вины нет, я бетонщик и просто заливаю материал. И выходит, что должен работать даром. Это несправедливо!

По факту обрушения уже создана комиссия, которая установит точную причину происшествия. Восстановить участок застройщик намерен за собственный счет. При этом представитель компании уверяет, что в результате инцидента никто не пострадал.

Досжан Айнакулов, начальник участка компании «Concept Business»:

- Никого не было под завалами! Спросите у самих рабочих, кто работал вчера тут. Все это неправда, никто не пострадал. Выполненную работу оплатят. Материалы, которые мы закупаем, качественные, но сказать, из-за чего все произошло, не могу. Есть специалисты, и они назовут причину, может, есть и вина рабочих. Мы не исключаем этого!

Застройщик отметил, что обвал пролета никак не скажется на сроках сдачи объекта. Перед вводом его в эксплуатацию сооружение еще раз проверят специалисты. Новую школу на 600 мест в поселке Шалкар планируют сдать к первому сентября.