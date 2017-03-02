Владельцы супермаркетов Алматы уверены, что потребители их подставляют

Владельцы алматинских супермаркетов сегодня жаловались на постоянные и необоснованные проверки. Предприниматели уверяют, что в прошлом году инспекторы наведывались к ним в шесть раз чаще обычного. При этом каждый подобный рейд – это якобы огромные убытки для магазина. Ревизоры же говорят, что обязаны реагировать на каждую жалобу потребителей. А они все чаще выражают недовольство качеством продуктов. Бизнесмены уверены: все подобные заявления липовые, а недовольные покупатели – вымышленные, сообщает КТК.

Предприниматели и представители Департамента по защите прав потребителей выясняют отношения. Владельцы магазинов заявляют: инспекционные рейды по контролю качества товаров за последний год увеличились в 6 раз. Руководитель сети супермаркетов жалуется, что каждая внеплановая проверка - это убыток для компании, а также стресс не только для владельцев, но и для рядовых сотрудников.

Эвелина Жолымбетова, представитель торговой сети:

- Хотелось бы, чтобы наше время не тратили на ерунду. Большинство проверок отнимает наше время. Когда к нам приходят, одна проверка занимает минимум 2,5-3 часа. Много сотрудников на это отправляется, и, в конце концов, ничего не выявляется. Большинство проверок, как уже было сказано, внеплановые - по жалобе покупателей.

Представитель Департамента по защите прав потребителей в свою очередь сообщил, что действуют в интересах покупателей. Мол, недовольных качеством продуктов клиентов становится только больше.

Мурат Биржанов, заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей г. Алматы:

- Мы плановые проверки резко сократили, однако, к сожалению, количество внеплановых, которые мы опять же проводим по обращениям физических и юридических лиц, оно, к сожалению, остается на довольно высокой цифре.

По мнению предпринимателей, покупатели часто необоснованно жалуются на магазины. Поэтому защитники потребителей прежде чем выходить с проверкой, должны допрашивать каждого недовольного клиента.

Эвелина Жолымбетова, представитель торговой сети:

- Если возможно вести какую-то статистику покупателей недобросовестных, которым, я извиняюсь, делать нечего, которые в защиту прав потребителей пишут письма каждый день и по каждой вот этой жалобе к нам приходят проверять.

С сегодняшнего дня Палата предпринимателей намерена проверять работу Департамента по защите прав потребителей, а именно: есть ли основание для внеплановой проверки. Если большая часть рейдов будет не оправдана, специалисты потребуют внести поправки в закон о предпринимательской деятельности.