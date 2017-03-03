Роналду проехал на красный свет светофора перед машиной полиции

Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмосом"

Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду проехал на запрещающий сигнал светофора на глазах у полицейских. Видео нарушения опубликовало испанское издание AS, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью "Лас-Пальмосом" (3:3). Роналду вместе со своей девушкой выехал на автомобиле с территории стадиона, объехал стоявший перед ним автомобиль, водитель которого ждал разрешающий сигнал, и отправился дальше.

"Реал" занимает с 56 очками второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая на один балл от "Барселоны".

Фото © AP Photo/Francisco Seco