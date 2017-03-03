На трассе "Алматы - Бишкек" BMW разлетелся на кусочки

В ночь на 3 марта под Алматы на одной трассе произошли две аварии с одинаковыми автомобилями BMW, сообщает Zakon.kz.

Первая авария произошла на 23 километре трассы «Алматы – Бишкек». Автомашина BMW шла в сторону города. На скользком дорожном полотне ее потащило, водитель не справился с рулевым управлением. Автомобиль ушел вправо, его потаскало по деревьям, затем откинуло на разделительную аллею, где по отдельности приземлились двигатель автомобиля и сама машина.

Вторая авария произошла точно с такой же BMW на 19 км этой же трассы. Машина ехала из города в сторону области. Машину понесло, водитель не справился с управлением, автомобиль выскочил на разделительную аллею и снес мачту уличного освещения.

В первом случае водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Во втором ДТП никто не пострадал.



