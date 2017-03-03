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В Алматы произошло массовое ДТП на развязке

3 марта 2017, 01:20

Точное количество машин-участниц неизвестно.


В ночь на 3 марта в Алматы произошло массовое ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Аварии начались в направлении по улице Саина вниз, не доезжая развязки на Шаляпина. Как сообщили очевидцы, в этом направлении двигался автомобиль Mazda, который занесло поперек дороги. Машина остановилась. Ехал рядом с ней внедорожник, его тоже занесло, он остановился справа, чтобы не врезаться в Mazda. За Mazda ехала «Лада Калина», которая тоже начала тормозить, увидев впереди ДТП. За «Калиной» ехала Toyota Caldina, а слева от нее Mercedes. Caldina пыталась увернуться от Лады, но зацепила Mercedes в заднее правое крыло и колесо, ее откинуло, и она врезалась в Ладу. В нее сзади тут же врезалась еще какая-то машина, потом еще и еще. Позже многие уехали, договорившись между собой.



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