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В Алматы сбили пешехода

3 марта 2017, 01:28

Пострадавшего госпитализировали.


В Алматы автомобиль Mercedes сбил пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в районе аэропорта, по улице Ахметова. Водитель Mercedes ехал в сторону Майлина. Как утверждает водитель, перед ним ехала фура. В тот момент, когда фура проехала, перед немецкой иномаркой оказался пешеходный переход, по которому выбежал пешеход. Легковушка не успела остановиться.

Пешехода забрала «скорая».



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