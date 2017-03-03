В Алматы сбили пешехода
Пострадавшего госпитализировали.
В Алматы автомобиль Mercedes сбил пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла в районе аэропорта, по улице Ахметова. Водитель Mercedes ехал в сторону Майлина. Как утверждает водитель, перед ним ехала фура. В тот момент, когда фура проехала, перед немецкой иномаркой оказался пешеходный переход, по которому выбежал пешеход. Легковушка не успела остановиться.
Пешехода забрала «скорая».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.