Советник Трампа объяснила, почему забралась на диван в Белом доме

Меня попросили сделать фотографию под определенным углом, и я сделала именно это. Я определенно не пыталась выказать неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване".

Советник президента США Келлиэнн Конуэй объяснила, зачем с ногами забралась на диван в Овальном кабинете Белого дома, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Ранее СМИ обратили внимание на фотографию с официального мероприятия, в котором участвовал американский президент Дональд Трамп. На снимке Конуэй сидит на диване, подобрав под себя ноги. Некоторые критики обвинили ее в неуважении к администрации.

Конуэй заявила, что ее попросили "сделать фотографию в переполненной комнате с прессой, которая стояла позади". "Меня попросили сделать фотографию под определенным углом, и я сделала именно это. Я определенно не пыталась выказать неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване", — приводит издание слова Конуэй.

"Я не жертва, но люди должны очень серьезно понимать смысл своих слов", — добавила она.

Помощник президента Омароса Манигол рассказала, что видела, как Конуэй делает снимки. "Это был очень милый момент, если быть честной", — отметила она. Манигол добавила, что поинтересовалась у советника президента, удалось ли ей сделать хороший снимок, а также попросила "сделать действительно хорошую фотографию", после чего Конуэй сфотографировала собравшихся еще раз. "Она села так, чтобы сделать лучший кадр", — передает слова Манигол издание.

В газете также опубликована фотография, на которой видно, что Конуэй действительно фотографирует собравшихся в кабинете.

Фото © AFP 2017/ Brendan Smialowski