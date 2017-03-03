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Димаш Кудайбергенов занял третье место на 7 этапе конкурса Singer

3 марта 2017, 01:46

Димаш исполнил «Дайдидау» под домбру.


В социальной сети Sina Weibo появились фотографии выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергенова на 7-ом этапе конкурса Singer, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

В белом казахском костюме Димаш исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является.

Запись 7-го тура выйдет в эфир в субботним вечер 4 марта, но уже известно, что Димаш занял третье место.

Напомним, «Дайдидау» стала первой песней Димаша на конкурсной программе Singer на казахском языке. Вне конкурса он исполнил «Ой Жайлау», «Дударай» и «Анаға сәлем».




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