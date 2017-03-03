Димаш Кудайбергенов занял третье место на 7 этапе конкурса Singer
Димаш исполнил «Дайдидау» под домбру.
В социальной сети Sina Weibo появились фотографии выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергенова на 7-ом этапе конкурса Singer, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
В белом казахском костюме Димаш исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является.
Запись 7-го тура выйдет в эфир в субботним вечер 4 марта, но уже известно, что Димаш занял третье место.
Напомним, «Дайдидау» стала первой песней Димаша на конкурсной программе Singer на казахском языке. Вне конкурса он исполнил «Ой Жайлау», «Дударай» и «Анаға сәлем».
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