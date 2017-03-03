О порядке оказания государственных услуг по получению подтверждения налогового резиденства (Б. Шарипова, Управление камерального контроля ДГД по Карагандинской области)

В целях применения налогоплательщиком в иностранных государствах положений международных договоров (конвенций) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал (имущество), заключенных РК, необходимо получить документ, подтверждающий резидентство налогоплательщика - резидента Республики Казахстан.

Для подтверждения резидентства РК необходимо представить заявление в налоговый орган, являющийся вышестоящим по отношению к налоговому органу, в котором вы зарегистрированы по месту нахождения (жительства). Налоговое заявление подается в Департамент государственных доходов по Карагандинской области. А также налоговое заявление на получение подтверждения налогового резиденства можно предоставлять через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Согласно законодательству установлен перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя либо его представителя по нотариально заверенной доверенности:

1) налоговое заявление о подтверждении резидентства;

2) нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающая наличие в Республике Казахстан места эффективного управления (места нахождения фактического органа управления) юридического лица (протокола общего собрания совета директоров или аналогичного органа с указанием места его проведения или иных документов, подтверждающих место основного управления и (или) контроля, а также принятия стратегических коммерческих решений, необходимых для проведения предпринимательской деятельности юридического лица) - иностранными юридическими лицами, являющиеся резидентами на основании того, что его место эффективного управления находится в Республике Казахстан;

3) документ, удостоверяющий личность или паспорт Республики Казахстан (для идентификации услугополучателя);

4) нотариально засвидетельствованные копии заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства, документа, подтверждающего период пребывания в Республике Казахстан (визы или иных документов), вида на жительство в Республике Казахстан (при его наличии) - иностранцами и лицами без гражданства, являющиеся резидентами.

По итогам рассмотрения налогового заявления на подтверждение резидентства налоговый орган в течение 15 календарных дней либо выдает лицу документ, подтверждающий его резидентство, либо выносит обоснованное решение об отказе.

Налоговый орган подтверждает резидентство лица за каждый календарный год, указанный в налоговом заявлении в пределах срока исковой давности, установленного статьей 46 Налогового кодекса.

Также для проставления апостиля на документе, подтверждающем резидентство, также необходимо обратиться в Департамент государственных доходов по Карагандинской области. К документу, подтверждающему резидентство необходимо приложить оригинал платежного поручения, подтверждающего уплату государственной пошлины и нотариально заверенную доверенность от юридического лица на право получения апостиля.

Фиксированные процентные ставки государственной пошлины исчисляются исходя из размера месячного расчетного показателя на дату ее уплаты.

За проставление апостиля на официальных документах, совершенных в соответствии с международным договором, ратифицированным РК, государственная пошлина взимается в размере 50 % за каждый документ.

Пошлина уплачивается путем перечисления через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций до проставления апостиля.

Осуществляется апостилирование документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия услугодателем заявления.