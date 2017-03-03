Размеры базовой пенсионной выплаты и минимальной пенсии увеличатся с 1 июля 2017 года

Законом РК от 20 февраля 2017 года № 46-VI внесены изменения в Закон РК от 29 ноября 2016 года № 25-VI «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», согласно которым с 1 июля 2017 года устанавливаются:

1) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 14 466 тенге;

2) минимальный размер пенсии - 31 245 тенге.

Напомним, что на период с 1 января по 30 июня 2017 года установлены следующие размеры:

1) государственной базовой пенсионной выплаты - 12 802 тенге;

2) минимальной пенсии - 28 148 тенге.