На территории Казахстана 3 марта продолжатся осадки
3 марта 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивая погода с осадками, лишь на западе и северо-западе республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области местами – низовая метель.
В Мангыстауской, Атырауской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.
В Алматы днем -1°, облачно снег.
В Астане днем -6°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Обозреватель
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