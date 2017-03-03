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На территории Казахстана 3 марта продолжатся осадки

3 марта 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивая погода с осадками, лишь на западе и северо-западе республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области местами – низовая метель.

В Мангыстауской, Атырауской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Алматы днем -1°, облачно снег.

В Астане днем -6°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Обозреватель

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