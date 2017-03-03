Во Франции подростка, напавшего с мачете на еврея, отправили в тюрьму

В январе 2016 года 15-летний подросток напал у здания мэрии Марселя на преподавателя еврейского учебного заведения, носившего кипу. Злоумышленник, вооруженный мачете, ранил мужчину в руку и спину.





Согласно информации прокурора Марселя, подросток при задержании сообщил полицейским, что действует от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде других стран), а также сокрушался, что так и не смог убить учителя.





Приговор был вынесен на закрытом судебном заседании. Подростка, которому на момент суда уже исполнилось 17 лет, обвинили в попытке убийства, мотивом которого служил терроризм. Отягчающим вину обстоятельством стал антисемитизм. Злоумышленник является гражданином Турции курдского происхождения.