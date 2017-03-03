Во Франции подростка, напавшего с мачете на еврея, отправили в тюрьму
3 марта 2017, 06:20
Злоумышленник, вооруженный мачете, ранил мужчину в руку и спину.
Подростка, который в прошлом году напал с мачете на преподавателя еврейского учебного заведения во Франции, приговорили к семи годам заключения, сообщает РИА Новости.
В январе 2016 года 15-летний подросток напал у здания мэрии Марселя на преподавателя еврейского учебного заведения, носившего кипу. Злоумышленник, вооруженный мачете, ранил мужчину в руку и спину.
Согласно информации прокурора Марселя, подросток при задержании сообщил полицейским, что действует от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде других стран), а также сокрушался, что так и не смог убить учителя.
Приговор был вынесен на закрытом судебном заседании. Подростка, которому на момент суда уже исполнилось 17 лет, обвинили в попытке убийства, мотивом которого служил терроризм. Отягчающим вину обстоятельством стал антисемитизм. Злоумышленник является гражданином Турции курдского происхождения.
После нападения глава Еврейской консистории Марселя Цви Аммар призвал соотечественников снять кипу "в эту смутную пору до тех пор, пока не настанут лучшие дни". В то же время главный раввин Франции Хаим Корсия заявил, что евреи "не должны уступать ни на дюйм и продолжать носить кипу". К нему присоединился и представитель Совета еврейских организаций Франции (CRIF) Роджер Цукерман, который заявил, что призыв Цви Аммара отражает его "пораженческое отношение" к случившемуся.
Фото: AFP 2017
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