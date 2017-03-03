Криштиану Роналду проехал на красный свет при попустительстве полицейских

3 марта 2017, 06:32

В автомобиле помимо Криштиану сидела его девушка Джорджина


Покидая «Сантьяго Бернабеу» на личном автомобиле, Роналду проигнорировал светофор и продолжил движение на красный свет, сообщает Europsort.

Дежурившие полицейские закрыли глаза на явное нарушение. В автомобиле помимо Криштиану сидела его девушка Джорджина Родригес.


Фото: CowCash

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