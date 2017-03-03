В центре ЕНТ рассказали, как в тесты попали вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева
3 марта 2017, 06:47
Вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева попали в тесты ЕНТ. И это уже наделало много шума среди казахстанцев.
Задания по Единому национальному тестированию опубликовали в республиканской газете. И в одном из них авторы использовали интервью казахстанского режиссёра Ермека Турсунова, сообщает КТК.
Речь в нем шла о Есентаевой и Адамбаеве. А к интервью прилагались вопросы. Многих возмутил такой подход к образованию. Общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографию казахстанских звезд.
Но чиновники все объяснили просто: это тест на умение выделять главную мысль текста. В центре национального тестирования заявили, что намеренно внесли такой вопрос. Это не только позволит проверить абитуриентов на логику, но и привлечет внимание к самим тестам.
Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что есть возможность подготовиться к пробному тестированию ЕНТ. На самом тестировании все тексты по стандартам обязательного государственного образования. В этой связи мы можем заверить всех, в базе данных тестовых вопросов всё в рамках ГОСО, - заявил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.
Фото: Uralsk.info
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