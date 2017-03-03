В Алматы водитель не справился с управлением и снес ограждение
3 марта 2017, 07:01
Автомобиль отлетел вправо, снес забор, стукнулся о стену подземного пешеходного перехода и остановился.
В Алматы на пересечении проспекта Райымбека с улицей Ауэзова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Водитель Toyota двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. Не доезжая до Ауэзова на скользкой дороге машину занесло, мужчина не смог справиться с управлением.
Автомобиль отлетел вправо, снес забор, стукнулся о стену подземного пешеходного перехода и остановился.
Сам водитель не пострадал, но травмы получил его пассажир, однако от госпитализации он отказался.
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