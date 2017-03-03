В Алматы водитель не справился с управлением и снес ограждение

В Алматы на пересечении проспекта Райымбека с улицей Ауэзова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.





Водитель Toyota двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. Не доезжая до Ауэзова на скользкой дороге машину занесло, мужчина не смог справиться с управлением.





Автомобиль отлетел вправо, снес забор, стукнулся о стену подземного пешеходного перехода и остановился.





Сам водитель не пострадал, но травмы получил его пассажир, однако от госпитализации он отказался.











































