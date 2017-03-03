Фанаты: Димаш Кудайбергенов сорвал голос
3 марта 2017, 07:17
Фанаты рады, что он смог выступить с болью в горле.
Фанаты Димаша Кудайбергенова беспокоятся за самочувствие певца, передает Zakon.kz.
Об этом они написала на фан-страничке в Instagram.
"Друзья, Димаш в 8 туре занял 5-ое место!!!Если учитывать, что у него болело горло и он сорвал голос, это очень хороший результат. Он настоящий певец, не смотря на состояние он спел!Я бы даже не обиделась бы наоборот поддержала его, если б он отказался спеть вообще! Ему 2 раза делали укол,и когда он выступал видно было, что он болеет", - сообщается на подписи к фото.
Фото: социальные сети
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