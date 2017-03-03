Фанаты: Димаш Кудайбергенов сорвал голос

Фанаты Димаша Кудайбергенова беспокоятся за самочувствие певца, передает Zakon.kz





Об этом они написала на фан-страничке в Instagram





"Друзья, Димаш в 8 туре занял 5-ое место!!!Если учитывать, что у него болело горло и он сорвал голос, это очень хороший результат. Он настоящий певец, не смотря на состояние он спел!Я бы даже не обиделась бы наоборот поддержала его, если б он отказался спеть вообще! Ему 2 раза делали укол,и когда он выступал видно было, что он болеет", - сообщается на подписи к фото.







