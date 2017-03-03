За передачу кыргызстанке $1 млн судят миллиардера из Австралии

Кредиторы крупного предприятия Queensland Nickel, которым владеет Палмер, в конце прошлого года решили ликвидировать компанию из-за огромной задолженности. По денежным обязательствам компании, которая оценивается в 300 миллионов долларов, сейчас идет судебное разбирательство.

По информации The Guardian, в этом деле фигурирует имя некой Евгении Бедновой, на счет которой компания перечислила упомянутый миллион за то, чтобы она нашла возможность для лоббирования интересов компании Палмера в Кыргызстане. Кроме того, ей якобы перечислили деньги для организации личной встречи в Сингапуре с самим миллиардером.





Для этого рандеву, передает газета, Палмер организовал для Бедновой частный самолет из Бишкека в Сингапур, услуги которого обошлись его компании в 250 тысяч долларов. Они встретились "на поле" конференции Forbes в апреле 2011 года, а денежный трансфер провели в ноябре следующего года. На судебном прослушивании на прошлой неделе миллиардер ограничился лишь несколькими предложениями о Бедновой и разъяснил, что встреча была организована в коммерческих целях.



