За передачу кыргызстанке $1 млн судят миллиардера из Австралии

В Австралии разгорелся скандал вокруг известного миллиардера и политика Клайва Палмера, незаконно передавшего один миллион долларов "таинственной женщине" из Кыргызстана за то, чтобы она представляла интересы его горнодобывающей компании в КР, сообщает австралийская версия британской газеты The Guardian.
Кредиторы крупного предприятия Queensland Nickel, которым владеет Палмер, в конце прошлого года решили ликвидировать компанию из-за огромной задолженности. По денежным обязательствам компании, которая оценивается в 300 миллионов долларов, сейчас идет судебное разбирательство.
По информации The Guardian, в этом деле фигурирует имя некой Евгении Бедновой, на счет которой компания перечислила упомянутый миллион за то, чтобы она нашла возможность для лоббирования интересов компании Палмера в Кыргызстане. Кроме того, ей якобы перечислили деньги для организации личной встречи в Сингапуре с самим миллиардером.
Для этого рандеву, передает газета, Палмер организовал для Бедновой частный самолет из Бишкека в Сингапур, услуги которого обошлись его компании в 250 тысяч долларов. Они встретились "на поле" конференции Forbes в апреле 2011 года, а денежный трансфер провели в ноябре следующего года. На судебном прослушивании на прошлой неделе миллиардер ограничился лишь несколькими предложениями о Бедновой и разъяснил, что встреча была организована в коммерческих целях.
"Она была нашей представительницей в Кыргызстане. Мы нуждались в ее помощи, так как нам нужен был кто-то, кто мог бы справиться с организацией дел нашей компании в этой стране. Деньги были направлены на содержание офиса", — отчитался глава Queensland Nickel в суде.
Также сообщается, что корреспондент газеты The Australian Джаклин Магнай приехала в Кыргызстан, чтобы поговорить с Бедновой. Разыскав ее дом в одном из центральных районов Бишкека, Магнай попыталась с ней поговорить, но безуспешно. Как оказалось, 36-летняя Беднова живет в роскошном двухэтажном доме стоимостью 260 тысяч долларов и воспитывает двоих детей, пишет издание.
Как прокомментировали в пресс-службе Госагентства по геологии и минеральным ресурсам КР, Евгения Беднова в упомянутый период не обращалась с какими-либо запросами и на ее имя не выдавалось каких-либо официальных лицензий от лица госведомства.
Магнат Клайв Палмер (Clive Palmer) является одним из самых богатых людей Австралии, лидером Либеральной национальной партии штата Квинсленд. Он также владеет крупными компаниями Mineralogy Pty Ltd, China First, Resourcehouse и Waratah Coal, которые занимаются добычей угля, железной руды, никеля и золота. Ему же принадлежит прибрежный курорт класса "люкс" в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Ранее он заявлял о намерении воссоздать точную копию "Титаника" и спустить корабль на воду к 2018 году.
В 2014-м Палмер вошел в список 50 богатейших людей Австралии по данным журнала Forbes. В 2016 году он опустился на 112-е место, потеряв около 40 процентов своих активов из общего состояния в 1 миллиард 20 миллионов долларов.
Фото: AFP