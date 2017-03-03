В Китае в ДТП с цементовозом и автобусом погибли десять человек
3 марта 2017, 08:24
Девять человек погибли на месте, еще один скончался позднее в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.
Десять человек погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения цементовоза с автобусом в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг на скоростной трассе в уезде Юньсянь города Ланьцан. Сообщается, что автоцементовоз с регистрационными номерами из соседней провинции Сычуань съехал с дороги, после того как врезался в автобус, в котором находились 47 человек, в том числе два водителя.
Девять человек погибли на месте, еще один скончался позднее в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.
Власти приступили к расследованию причин ДТП.
Фото: AP Photo
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