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В Китае в ДТП с цементовозом и автобусом погибли десять человек

3 марта 2017, 08:24

Девять человек погибли на месте, еще один скончался позднее в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.


Десять человек погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения цементовоза с автобусом в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг на скоростной трассе в уезде Юньсянь города Ланьцан. Сообщается, что автоцементовоз с регистрационными номерами из соседней провинции Сычуань съехал с дороги, после того как врезался в автобус, в котором находились 47 человек, в том числе два водителя.

Девять человек погибли на месте, еще один скончался позднее в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.

Власти приступили к расследованию причин ДТП.

Фото: AP Photo

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