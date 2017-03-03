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Спутник заснял в Каспийском море похожую на бриллиант льдину

3 марта 2017, 08:36

«Бриллиант» выглядит так, словно он откололся от морского льда неподалеку и теперь дрейфует в большой полынье.


Спутник LandSat-8 заснял в Каспийском море кусок льда, похожий на бриллиант. Он окружен ниласом, тонким морским льдом. Снимок был опубликован на сайте Земной обсерватории NASA, сообщает Газета.ru.

Как говорится в сообщении, северная часть Каспийского моря менее соленая и более мелкая, чем южная. В сочетании с низкой температурой это приводит к тому, что северная часть имеет больше шансов замерзнуть зимой.

В самых мелких местах море промерзает глубже всего. «Бриллиант» выглядит так, словно он откололся от морского льда неподалеку и теперь дрейфует в большой полынье.



На самом деле, как отметил представитель французской Лаборатории геофизических и океанографических исследований Алексей Кураев, льдина, скорее всего, прикреплена ко дну и неподвижна. Видимость движения создается за счет непокрытой льдом воды за ней – тонкие льдинки просто «обтекают» льдину под воздействием ветра.



Фото: NASA

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