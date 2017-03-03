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К виновникам путаницы с "Оскарами" приставили телохранителей

3 марта 2017, 08:51

Возле домов Брайана Куллинана и Марты Руиз были усилены меры безопасности.


После того как виновники путаницы с конвертами на церемонии вручения премии "Оскар" начали получать угрозы в соцсетях, к ним обоим были приставлены телохранители, передает Би-би-си.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) сообщила, что после конфуза на церемонии возле домов Брайана Куллинана и Марты Руиз были усилены меры безопасности.

Таблоид TMZ.com пишет, что те опасаются за свою жизнь.

Представитель PwC уточнила, что сотрудникам была предоставлена защита, после того как их домашние адреса и фотографии близких были опубликованы в СМИ.
Днем ранее американская киноакадемия объявила, что больше не будет сотрудничать с Куллинаном и Руиз.

Сотрудничество с PricewaterhouseCoopers, ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом.

Церемония, которая войдет в историю

На последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Позже стало известно, что причиной конфуза стала путаница с конвертами, которые выдавали ведущим Куллинан и Руиз.

Каждый них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

После того как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй - запасной - конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".

Фото: AFP

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