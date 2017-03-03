К виновникам путаницы с "Оскарами" приставили телохранителей

Таблоид TMZ.com пишет, что те опасаются за свою жизнь.

Представитель PwC уточнила, что сотрудникам была предоставлена защита, после того как их домашние адреса и фотографии близких были опубликованы в СМИ.

Днем ранее американская киноакадемия объявила, что больше не будет сотрудничать с Куллинаном и Руиз.





Сотрудничество с PricewaterhouseCoopers, ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом.





Церемония, которая войдет в историю





На последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".





Позже стало известно, что причиной конфуза стала путаница с конвертами, которые выдавали ведущим Куллинан и Руиз.





Каждый них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.





После того как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй - запасной - конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".