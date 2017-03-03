Женский чемпионат страны по боксу пройдёт в Астане

Казахстанская федерация бокса на заседании бюро исполнительного комитета 2 марта решила отдать право проведения чемпионата Казахстана по боксу среди женщин Астане. Заявку на проведение также подала Кызылорда, но члены бюро исполкома предпочтение единогласно отдали столице.





«Начался олимпийский цикл Токио, так же как и мужская команда, женская сборная обновляется и переживает период острой спортивной конкуренции – тренеры должны внимательно оценить всех девушек, выбрать тех, кто обладает действительно большим потенциалом и работать с ними в ближайшие 4 года, - отметил гостренер по боксу, координатор КФБ по соревнованиям внутри Казахстана Болат Абдрахманов. – Так что этот чемпионат будет для команды определяющим, тем более что, как мы ожидаем, в ближайшие месяцы МОК примет решение о расширении олимпийских женских весовых категорий: к уже существующим трём – 51, 60 и 75 килограммов добавятся две новые – 57 и 69 килограммов. И мы должны отобрать лидеров в этих категориях, лидеров с олимпийскими перспективами».



