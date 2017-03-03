Занковец: Бойд живой, это самое важное. Какая-то информация будет позже

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец ответил на вопрос журналистов об одном из моментов пятого матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором»/





- Мне кажется, что мы хорошо начали игру. Действовали строго, дисциплинированно в первом периоде. Во втором ненужные удаления перевер

нули игру в нежелательное для нас русло. Мы пропустили гол. Что касается овертайма, там здорово отыграл голкипер, спас нас. Ну а победный гол это мастерство Сен-Пьера.





- Что с Бойдом?

- Он живой – это самое важное. Я думаю, что завтра будет какая-то информация.





- Эдуард Константинович, дальняя скамейка для вас проблема?

- Я бы не сказал, что сегодня это было нашей проблемой. Гол во втором периоде – удаление в зоне атаки. Я не могу сказать, что у нас это постоянно случается. Бывает иногда.





- Эдуард Константинович, за что судьи любят «Барыс», что Даллмэн нарушает правила, свисток молчит, а уже в следующей атаке Сен-Пьер забивает решающий гол?

- Я не знаю было ли удаление в эпизоде с Даллмэном.





- Посмотрите момент.

- Зачем? Вам интересно, вы и посмотрите. Почему вы у меня спрашиваете об этом эпизоде, а не у судей? Или я даю удаления?



