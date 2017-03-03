Фернандо Торрес потерял сознание во время матча «Депортиво» — «Атлетико»
3 марта 2017, 09:21
32-летнего нападающего унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу.
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму головы во время матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», состоявшегося 2 марта в Ла-Корунье и завершившегося со счётом 1:1.
Игра на некоторое время была остановлена, Торресу оказали первую помощь. В итоге 32-летнего нападающего унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу. После игры врачи подтвердили, что в том эпизоде Торрес на несколько минут потерял сознание, но при этом не переставал дышать. Форвард проведёт ночь в больнице. Ожидается, что он будет выписан уже в пятницу, 3 марта.
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