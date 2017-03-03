В Алматинской области стартовала республиканская полицейская эстафета в преддверии 8 марта

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, республиканская акция, инициированная и организованная полицией региона в канун празднования 8 марта, проводится под лозунгом «С любовью к женщине» и пройдет в течение марта по всей стране , передает , передает Zakon.kz





«В рамках акции будет проведен ряд профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений в отношении женщин, а также оказание им юридической, психологической, социальной помощи, среди них женщинам-инвалидам и многодетным матерям. Мероприятия проводятся совместно региональным Центром поддержки женщин при содействии спонсоров в лице банкиров, владельцев ресторанных комплексов, салонов красоты и магазинов», - отметили в полиции.





Первым действием организаторы встретились с женщинами-инвалидами, малоимущими и многодетными матерями Талдыкоргана, которых свозили в салон красоты, чтобы сделать прическу, макияж и маникюр, в ресторан. В ходе мероприятия полицейские выступили перед гостями с концертной программой.





Участвующие на мероприятии женщины по достоинству оценили внимание мужчин-полицейских, с которыми они вальсировали под аккомпанемент вокально-инструментального ансамбля ДВД. В одном из городских кинотеатров гостям организовали показ отечественной комедии на женскую тематику «Келинка тоже человек», завершив мероприятие раздачей памятных подарков.





«Уважаемые женщины, поздравляем вас с наступлением весны! Оставайтесь всегда такими красивыми и доброжелательными. В этот весенний день мы попытались сделать вас счастливее. Подарить вам внимание и тепло, и надеюсь, у нас это получилось» - отметил в своем выступлении начальник МПС УВД Талдыкоргана Талгат Базиев.





В свою очередь, и женщины поблагодарили полицейских за то, что они смогли добавить яркие краски в их повседневную жизнь.





«Мы очень рады, что вначале весны нам сделан такой приятный сюрприз. Сегодня нам выпала возможность почувствовать себя настоящими женщинами, желанными и красивыми. Нас вытащили из домашних дел и подарили праздник. Наша полиция нас не только защищает, но и заботится о нас. Большое вам спасибо» - поделились своими эмоциями присутствующие женщины.





Полицейские региона передали эстафету полицейским Алматы, принявшим участие в акции в Талдыкоргане.



