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Конгрессмены США предложили выделить Украине $150 млн на военные нужды

3 марта 2017, 09:27

Палата представителей конгресса проведет голосование уже сегодня, 3 марта.


Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине $150 млн на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа, передает Газета.ру.

За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Палата представителей конгресса проведет голосование уже сегодня, 3 марта.

Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также летального оборонительного оружия.

Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.

Фото: РИА Новости Украина

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