Конгрессмены США предложили выделить Украине $150 млн на военные нужды
3 марта 2017, 09:27
Палата представителей конгресса проведет голосование уже сегодня, 3 марта.
Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине $150 млн на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа, передает Газета.ру.
За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Палата представителей конгресса проведет голосование уже сегодня, 3 марта.
Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также летального оборонительного оружия.
Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.
Фото: РИА Новости Украина
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