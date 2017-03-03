Конгрессмены США предложили выделить Украине $150 млн на военные нужды

Палата представителей конгресса проведет голосование уже сегодня, 3 марта.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине $150 млн на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа , передает , передает Газета.ру.





За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Палата представителей конгресса проведет голосование уже сегодня, 3 марта.





Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также летального оборонительного оружия.





Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.



